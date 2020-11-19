Глава Элладской православной церкви госпитализирован с коронавирусом

Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним госпитализирован после выявления у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Orthodox Times.

Уточняется, что у главы греческой церкви диагностированы лишь легкие симптомы COVID-19. Известно, что до настоящего времени тесты архиепископа были отрицательными.

«Я лично участвую как пастырь в испытании, которое касается тысяч наших братьев в нашей стране и миллионов во всей вселенной. Я разделяю агонию, боль и страх всех, с нашей верой в Бога мы все преодолеем», — сказал архиепископ Иероним.

Глава Элладской церкви стал третьим православным предстоятелем, который заразился коронавирусом. Ранее сообщалось о госпитализации Сербского патриарха Иринея и главы Албанской православной церкви архиепископа Анастасия.

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