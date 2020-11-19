В городе Артеме из-за непогоды ввели режим ЧС

В пострадавшем от ледяного дождя и сильного ветра городе Артеме введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Сейчас там без света остаются более 380 многоквартирных и почти 3,5 тыс. частных домов, обесточены насосные станции. В результате без тепла около 1,5 тыс. жителей, без воды — около 20 тысяч. Из-за циклона, обрушившегося на Приморье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего в Приморье пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район

Уточняется, что для запуска насосной станции, питающей значительную часть Артема, Приморский водоканал доставит с Седанки мощный дизель-генератор.

На электросетях во Владивостоке фиксируется много аварий, особенно на острове Русском. Город очищают от снега и поваленных деревьев.

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