Ученый спрогнозировал скорый спад заболеваемости COVID-19 в России

Спад заболеваемости COVID-19 в России начнется в конце ноября почти во всех регионах. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает ТАСС.

«В конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — говорится в сообщении.

Тавадян отметил, что одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок.

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