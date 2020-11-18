Три человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Приамурье

На судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске Амурской области произошел взрыв, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя завода Валерия Силкина.

Он рассказал, что в результате пострадали двое мужчин и женщина. Причем женщина пострадала больше других, так как не использовала спецодежду. Они были госпитализированы.

Силкин добавил, что при проведении работ на строящемся судне была нарушена техника безопасности и со стороны пострадавших, и со стороны других рабочих.

Сейчас устанавливается причина инцидента.

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