Под Пермью школьник спас двух провалившихся под лед девочек

В поселке Юго-Камский Пермского края 11-летний школьник спас двух восьмилетних девочек, провалившихся под лед. Сообщение появилось в группе «Наш Юго-Камск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что школьник проходил мимо двух девочек, игравших на реке, когда под ними треснул лед.

«Одна девочка провалилась по шею, а другая - по колени. Слава без раздумий побежал к ним на помощь. Сначала он вытащил одну, потом лег на лед, чтоб не провалиться, и вытащил уже вторую девочку», — рассказала классная руководительница мальчика Александра Ощепкова.

Подчеркивается, что друзья и родители очень гордятся мальчиком, хотя тот и не считает свой поступок геройским.

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