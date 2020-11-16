Трамп напомнил, что разработка вакцин от COVID-19 в США началась при его президентстве
Президент США Дональлд Трамп напомнил, что исследования по разработке вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 стартовали во время его президентского срока. Об этом он написал в своем Twitter.
Он уточнил, что разработкой второго препарата занимается компания Moderna. Эффективность вакцины, по его словам, составила 95%.
«Для тех великих «историков»: пожалуйста, помните, что все эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, были совершены в мои часы!» — написал Трамп.
27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней приняли участие около 30 тысяч добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса.
Первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, стала Россия. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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