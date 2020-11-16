Кремлевские елки для детей были отменены из-за пандемии

В Кремле отменили все детские елки и новогодние представления из-за пандемии коронавируса. Праздничный концерт будет записан без зрителей и показан по телевидению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

«В этом году от традиционных детских елок в Кремле пришлось отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать опасности здоровье ребят», — сказала Крылова.

Она отметила, что несмотря на пандемию традиция установки живой ели на Соборной площади прервана не будет. Дерево доставят в Кремль 11 декабря и украсят игрушками.

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