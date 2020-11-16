В России выявлены рекордные 22 778 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявлены 22 778 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Из них 6360 обнаружены в Москве, 2039 — в Санкт-Петербурге, 810 — в Подмосковье. Таким образом, число выявленных за весь период пандемии случаев коронавируса в стране достигло 1 948 603.

Количество вылечившихся за прошедшие 24 часа пациентов составило 13 864, всего в России выздоровели 1 453 849 человек.

Суточный прирост летальных случаев составил 303. За весь период пандемии умерли 33 489 человек.

Предыдущий рекорд по суточному приросту заболевших был отмечен 14 ноября, когда специалисты выявили 22 702 новых случая COVID-19.

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