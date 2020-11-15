Свалку медицинских отходов нашли у трассы близ Кирова

Возле трассы в городской черте Кирова была обнаружена несанкционированная свалка медицинских отходов. Об этом сообщает ТАСС.

Областная прокуратура инициировала по данному факту проверку.

«Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций об обнаружении в лесном массиве свалки с отходами, в том числе упаковок медицинских препаратов и изделий вблизи автодороги Подгорянка — Шихово», — уточнили в заявлении прокуратуры.

Там добавили, что горы отходов, включающих строительный мусор, мебель, бытовой мусор, начали появляться вдоль лесной дороги две недели назад.

Прокуратура отмечает, что также среди мусора были найдены ящики из-под костылей и тростей, флаконы и коробки из-под лекарств и дезинфицирующих средств.