Новости политики

В Крыму посчитали вбросом проект Зеленского по Украине

Глава парламента Крыма Константинов назвал вбросом проект Зеленского по Украине
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом, чтобы тянуть время. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам Константинова, Зеленский говорит одно представителям США, народу на Украине — другое, мир ему не нужен.

Президентские выборы, о готовности проведения которых говорит Зеленский, является очередной иллюзией для Запада, высказал мнение парламентарий.

26 декабря Зеленский заявил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта.

До этого глава украинского государства сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Трамп вынес предупреждение Зеленскому.

