Хоккейному тренеру шайба попала в голову во время матча

Тренеру молодежной сборной Словакии Фрюхауфу шайба попала в голову во время игры
TSN 1

Главному тренеру молодежной сборной Словакии Петеру Фрюхауфу шайба попала в голову во время матча молодежного чемпионата мира против Швеции.

Шайба вылетела за пределы площадки и разбила тренеру лоб. Специалисту вытерли кровь, и он продолжил руководить командой.

Сборная Словакии уступила Швеции в стартовом матче молодежного чемпионата мира со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Ранее Вячеслав Фетисов объяснил позицию о статусе российского хоккея.
 
