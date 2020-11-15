В Минске перед акцией оппозиции закрыли 14 станций метро

В центре Минска и в районе планируемой акции белорусской оппозиции приостановили работу 14 станций метро, передает РИА «Новости» со ссылкой на минский метрополитен.

На вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, семь станций от Купаловской до Кунцевщины, а также все четыре станции третьей линии.

«Поезда следуют без остановки на данных станциях», — сообщили в метрополитене.

Кроме того, закрыт вестибюль номер 2 станции Площадь Ленина — вход со стороны Площади Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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