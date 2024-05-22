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В Курской области снова объявили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об опасности атаки БПЛА

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Shutterstock

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале cообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Чиновник также призвал граждан быть бдительными.

Незадолго до этого Смирнов сообщал об отмене опасности атаки дронов, объявленной ранее в регионе.

21 мая в ходе совещания в администрации города Новороссийска начальник отдела гражданской защиты Игорь Васильев заявил о сохранении вероятности ракетных ударов по городу. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать беспилотники и беспилотные катера.

До этого сообщалось, что шесть БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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