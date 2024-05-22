В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал Смирнов.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в регионе в 00:38 мск.

21 мая в ходе совещания в администрации города Новороссийска начальник отдела гражданской защиты Игорь Васильев заявил о сохранении вероятности ракетных ударов по городу. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать беспилотники и беспилотные катера.

До этого сообщалось, что шесть БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.