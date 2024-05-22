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В России подскочил спрос на термометры в мае

В России термометры спрос на термометры вырос в мае на 30%

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Pexels

Прирост числа заказов электронных термометров в первой половине мая относительно аналогичного периода в апреле составил 30%, относительно марта — 19%. Причиной тому стала холодная и мокрая погода во многих городах России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Ситилинк.

Первое место по количеству заказов в категории в мае текущего года занимает бренд Beurer, второе A&D, а третье — B.Well. Интересно, что в 2023 году, в мае, производитель Beurer занимал лишь 4-е место и сумел нарастить долю по числу заказов на 71%, а месяц к месяцу рост показателя составил 58%.

Апрель и май стали рекордно холодными для многих регионов европейской части России. В связи с этим власти вернули в дома отопление и перенесли даты отключения горячей воды. Тем не менее всплеск заболеваний из-за низких температур все равно произошел.

В сравнении с классическими ртутными термометрами, электрические более безопасны, их удобно брать с собой в поездки и не страшно уронить. Также они более функциональны, например, с их помощью можно измерять не только температуру тела, но и жидкости, отметили аналитики.

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