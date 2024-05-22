В правящей партия Грузии заявили, что не соглашаются с критикой Венецианской комиссии

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» не согласилась с требованием Венецианской комиссии отозвать недавно принятый закон об иностранных агентах. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами депутата парламента от «Грузинской мечты» Саломе Курасбедиани, сообщает ТАСС.

По ее словам, заключение Венецианской комиссии полно политических посылов, лишено правового профессионального обоснования и содержит значительное количество неверной информации.

Так, Курасбедиани назвала несоответствующим действительности заявление Венецианской комиссии о том, что в обсуждении законопроекта не имели возможности участвовать заинтересованные лица. Кроме того, названные мирными протесты против закона, на самом деле носили агрессивный характер и сопровождались штурмом парламента, нападением на полицию и повреждением имущества.

Депутат подчеркнула, что подход комиссии ярко свидетельствует о полном ее отказе от объективного правого анализа законопроектов и переходу к сугубо политическим оценкам.

До этого в Грузии заявили, что закон об иноагентах никуда не уйдет, правящая партия «Грузинская мечта» сделает все для его принятия.

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