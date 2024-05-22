Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею в Чехии

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2024 года, который проходит в Чехии.

По итогам группового этапа сборная Канады заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой Словакии. Ставшая первой в группе В сборная Швеции встретится с командой Финляндии в первом раунде плей-офф. В остальных четвертьфиналах сыграют сборные Швейцарии и Германии, а также команды Чехии и США.

Матчи 1/4 финала пройдут 23 мая в Праге и Остраве.

До этого олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что на чемпионате мира по хоккею никто не скучает по России.

Сборная СССР/России выигрывала чемпионат мира 27 раз, что указано на официальном сайте ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая в финале обыграла Германию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее глава ИИХФ одной фразой объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами