Стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2024 года, который проходит в Чехии.

По итогам группового этапа сборная Канады заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой Словакии. Ставшая первой в группе В сборная Швеции встретится с командой Финляндии в первом раунде плей-офф. В остальных четвертьфиналах сыграют сборные Швейцарии и Германии, а также команды Чехии и США.

Матчи 1/4 финала пройдут 23 мая в Праге и Остраве.

До этого олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что на чемпионате мира по хоккею никто не скучает по России.

Сборная СССР/России выигрывала чемпионат мира 27 раз, что указано на официальном сайте ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая в финале обыграла Германию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее глава ИИХФ одной фразой объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ.