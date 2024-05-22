Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай отвергает санкции США за связи с Россией

Дипломат Лю Пэньюй: Китай отвергает санкции США за связи с Россией

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает односторонние санкции Вашингтона за экономические связи с Россией и будет защищать интересы своих компаний. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, экономические связи Китая и России соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и поэтому не должны подвергаться внешнему вмешательству. В связи с этим односторонние санкции, введенные США, являются нелегитимными, и Пекин решительно их отвергает.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай будет отстаивать законные права и интересы компаний КНР.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против Китая в связи с поставками оттуда товаров, помогающих России укреплять военную промышленность.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не хочет вести торговую войну против Китая.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами