Аэропорт Стамбула не принимал рейсы из-за нашествия птиц

Вечером во вторник аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW) на востоке Стамбула временно приостановил прием рейсов из-за массового появления скворцов. По меньшей мере три рейса были вынуждены приземлиться в другом аэропорту, об этом пишет агентства IHA.

Журналисты поделились видеозаписью, где была запечатлена стая скворцов, пролетавшая над взлетно-посадочной полосой аэропорта. Также была опубликована аудиозапись разговоров между пилотами и диспетчерами. Последние не могли точно определить время, когда полосу смогут очистить от птиц.

Рейсы авиакомпании AJet из городов Мардина, Диярбакыра и Газиантепа совершили посадку в аэропорту Стамбула (IST) после нескольких кругов из-за ограниченного запаса топлива.

После того, как удалось изгнать птиц, работа аэропорта была возобновлена, и три самолета снова отправились с пассажирами из аэропорта Стамбула в аэропорт Сабихи Гёкчен.

До этого сообщалось, что латиноамериканская страна занимается проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines. Пресс-секретарь посольства РФ в Мехико Андрей Земский уточнил, что в основном инициатором отказов в авиаперевозке является Turkish Airlines, а не мексиканская сторона.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.