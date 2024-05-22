Вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется в Новороссийске

В ходе совещания в администрации города Новороссийска начальник отдела гражданской защиты Игорь Васильев заявил о сохранении вероятности ракетных ударов по городу. Об этом пишет РИА Новости.

«Существует вероятность атак ракетами со стороны противника», — отметил Васильев.

Он также добавил, что противник может использовать беспилотные летательные аппараты и беспилотные катера. По его словам, приоритетными объектами для атаки являются объекты Министерства обороны Российской Федерации, промышленные комплексы, а также другие потенциально опасные и критически важные объекты, относящиеся к гражданской обороне.

Игорь Васильев также добавил, что в Новороссийске улучшается система оповещения населения, которая включает в себя 125 сирен и говорящих сирен.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в Новороссийске тысячи жителей остались без света.