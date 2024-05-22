В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА», — сказано в сообщении.

Угроза атаки БПЛА объявлялась в регионе в 00:37 по мск.

21 мая Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении беспилотника над регионом в 21:45 по мск.

До этого стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа. В результате взрыва никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ржевка в Шебекинском городском округе.

Ранее в Белгородской области из-за неосторожного обращения с боеприпасом пострадал ребенок.