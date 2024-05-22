В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

До этого опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлялась в Курской области.

21 мая Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении беспилотника над регионом в 21:45 по мск.

До этого стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа. В результате взрыва никто не пострадал.

Накануне стало известно, что ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали бесчеловечными атаки ВСУ на мирные города.