В России за сутки выявлено 22 572 случая COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 22 572 в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В том числе выявлено активно 5 854 — 25,9% — без клинических проявлений.

Таким образом, за все время в стране зарегистрировано 1 925 825 случаев заболевания.

За последние сутки подтверждено 352 летальных случая, выписаны по выздоровлении 14 456 человек.

За весь период по России умерли 33 186 человек, выписаны — 1 439 985 пациентов.

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