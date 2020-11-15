У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло неподалеку от берегов Японии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22.57 по UTC (1.57 мск). Их эпицентр располагался вблизи группы островов Рюккю, а очаг располагался на глубине 108,7 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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