В России коронавирусом заразилось рекордное число человек за сутки

В России за сутки выявили 22 702 случая коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет оперштаб.

«За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Больше всего заражений в Москве (6 427), Санкт-Петербурге (1 852) и Подмосковье (786). Четверть заболевших не имели симптомов. С начала пандемии в России заразились 1 903 253, выздоровели 1 425 529, погибли 32 834 человека.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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