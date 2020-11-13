Риэлторы-мошенники обманули более ста москвичей на 180 млн рублей

В Москве более ста человек пострадали от действий мошенников, обещавших им льготное жилье по «государственной программе», сообщает телеканал НТВ.

Злоумышленники предлагали потерпевшим помощь в получении жилья по якобы государственной программе для малообеспеченных семей, рассказывается в материале. При этом лжериэлторы объясняли, что часть суммы нужно внести самостоятельное, а оставшееся оплатит город.

По словам потерпевших, мошенники показывали им договоры с городскими властями и гарантировали вернуть «первоначальный взнос» по первому требованию.

По данным следствия, общий ущерб от действий злоумышленников составил 180 млн рублей, пострадавшими признаны 104 человека. В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, они частично признали свою вину, сообщает телеканал.

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