Психиатр дала советы людям на длительной изоляции из-за коронавируса

Президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова дала рекомендации людям на длительной изоляции из-за коронавируса. Ее слова передают «Известия».

Психиатр рассказала, что при необходимости соблюдения изоляции у человека могут развиться раздражительность, гневливость и нарушение сна.

Чтобы избежать этого, Треушникова посоветовала меньше пользоваться интернетом, делать дыхательные и физические упражнения, а также применять релаксационные техники.

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