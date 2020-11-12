Психиатр дала советы людям на длительной изоляции из-за коронавируса
Бернст Ю.
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Президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова дала рекомендации людям на длительной изоляции из-за коронавируса. Ее слова передают «Известия».
Психиатр рассказала, что при необходимости соблюдения изоляции у человека могут развиться раздражительность, гневливость и нарушение сна.
Чтобы избежать этого, Треушникова посоветовала меньше пользоваться интернетом, делать дыхательные и физические упражнения, а также применять релаксационные техники.
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