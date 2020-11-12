В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Катерина Медведева
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В России за сутки умерло рекордное число людей с подтвержденным коронавирусом — 439. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
Всего в стране за весь период пандемии скончались 32 032 пациента.
Днем ранее оперштаб сообщал о 432 летальных исходах.
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