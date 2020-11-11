Собянин: иммунитет к коронавирусу есть у 2,5-3 млн жителей столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что иммунитет к коронавирусу есть у 2,5-3 млн жителей столицы.

«С учетом того, что мы все-таки летом тоже болели, и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек», — сказал градоначальник в эфире Первого канала.

Собянин отметил, что это большая цифра, однако недостаточная для создания устойчивой прослойки, которая бы «гасила развитие пандемии».

По последним данным, в Москве коронавирус подтвержден у 485 545 человек, 350 746 выздоровели, 7 502 умерли. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 477 жителей столицы.

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