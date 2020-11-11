Обеими дозами вакцины «Спутник V» привиты более 16 тысяч человек

Более 20 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев привились первой дозой российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, свыше 16 тысяч человек — первой и второй дозой. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter российской вакцины.

«В ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 тысяч добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тысяч добровольцев первой и второй дозой вакцины», — говорится в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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