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Иртыш в Тюменской области за сутки поднялся на 15 см

Моор: Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 15 см

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Shutterstock/sunakri

Уровень воды в реке Иртыш в населенном пункте Большой Карагай Вагайского района Тюменской области поднимается. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«В селе Большой Карагай, которое первым приняло паводок в муниципалитете, за сутки вода прибавила еще 15 см. Уровень — 1 284 см», — написал Моор.

По его словам, паводок достиг деревни Супринская в Вагайском районе.

«Уровень реки превышает рекордные показатели 2016 и 2017 годов», — добавил глава региона.

Он отметил, что в населенных пунктах, которые попадают в опасную зону, проводится эвакуация. Моор заявил, что в районе подтоплено семь участков дорог.

«Продолжается укрепление защитных сооружений в селах ниже по течению. Готовятся встретить воду в Тобольске, Тобольском и Уватском районах», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что ожидаются значения, близкие к рекордным.

До этого начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко заявлял, что уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме Омской области, где из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, превысил рекордный за последние восемь лет показатель.

Ранее в Омской области чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.

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