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Стало известно, где в России сильнее всего подорожала аренда «однушки»

«Мир Квартир»: Чита и Грозный в апреле стали лидерами по росту цен на аренду

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Shutterstock

Арендовать однокомнатную квартиру в России стало еще дороже. По итогам апреля цены выросли в 44 крупных городах. Сильнее всего подорожал съем «однушки» в Чите — на 13%, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные сервиса «Мир Квартир».

В лидерах роста стоимости аренды также оказался Грозный. Цены на съемную однокомнатную квартиру в этом городе за месяц подскочили на 12%. Также значительно подорожали «однушки» в Сочи (+10%), Ульяновске (+9%) и Саранске (+8%).

Между тем в Москве и Подмосковье по итогам прошлого месяца, напротив, зафиксировали небольшое снижение цен на аренду этого типа жилья. Так, снять однокомнатную квартиру в столице стало дешевле на 0,8%, а в ее окрестностях — на 0,7%. Стоимость съема «однушки» в Санкт-Петербурге за период упала на 1,6%.

До этого исследователи подсчитали, что с 2022 года россияне потратили на покупку недвижимости в Дубае $6,3 млрд.

Ранее россиянам рассказали, сколько в 2024 году стоит аренда загородного дома с бассейном.

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