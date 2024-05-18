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Названо условие, при котором «Динамо» станет фаворитом на титул в РПЛ

Экс-футболист Деменко: «Динамо» будет фаворитом, если обыграет «Крылья»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший российский футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры в санкт-петербургском «Зените», московском «Спартаке» и «Краснодаре», объяснил, почему сейчас невозможно выбрать фаворита гонки за чемпионский титул в РПЛ между «Динамо», «Зенитом» и «Краснодаром». В то же время, если динамовцы обыграют самарские «Крылья Советов» в 29-м туре, они получат преимущество, так как лидируют.

«Наверное, все-таки фаворитов нет. Что «Зенит», что «Краснодар», что «Динамо» допускают осечки. Единственное, если «Динамо» сейчас пройдет «Крылья Советов», у него будет больше шансов. Можно будет сыграть с «Краснодаром» и вничью. Но, опять же, как сыграет «Краснодар» в этом матче? Так что все три участника борьбы за титул в примерно одинаковой позиции. Единственное, «Динамо» на три очка оторвалось, но у них матч в последнем туре. Результаты ни одной из трех этих команд предсказать невозможно», — считает Деменко.

«Динамо» вышло на первое место в таблице РПЛ после 28-го тура, набрав 53 очка. Уступившие в прошлых матчах «Зенит» и «Краснодар» имеют 51 и 50 очков соответственно.

Ранее было названо главное открытие сезона в РПЛ.

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