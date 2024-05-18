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Наташа Королева даст первый концерт после инцидента с номером в Кремле

Певица Наташа Королева даст концерт в Пятигорске

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королева даст первый концерт после инцидента с номером, вырезанным из эфира праздничного концерта в Кремлевском дворце. Об этом сообщает издание «7Дней».

Выступление состоится 18 мая в Пятигорске.

«18 мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», — пригласила поклонников она.

Вместе с мужем Сергеем «Тарзаном» Глушко артистка сейчас находится в санатории в Ессентуках. Они поселились в апартаментах с двумя спальнями за 100 тысяч рублей в сутки.

Королева выступила в Кремле в День Победы с песней об ожидании мужчины с войны, которую для нее много лет назад написал композитор Игорь Николаев. Певица вышла на сцену с георгиевской лентой на груди. Номер артистки по неизвестным причинам вырезали из эфира.

Накануне музыкальный критик Илья Легостаев понадеялся, что Наташу Королеву убрали из эфира из-за продюсеров.

«Большие телепродюсеры живут в своем мире, там есть какие-то чуткие рассуждения и понимания насчет того, что нужно, а что не нужно», — заявил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предположил, что выступление Королевой в Кремле вырезали из телевизионных эфиров на фоне конкуренции каналов.

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