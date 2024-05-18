Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка в Харьковской области, а также в Артемовке Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, российские военные также поразили формирования 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 110-й бригады теробороны. Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

По данным МО РФ, украинские войска потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад ВСУ, а также отразили две атаки штурмовых групп украинских войск у населенного пункта Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов и военный аналитик Скотт Риттер высказывал мнение, что продвижение российских военных может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции по вопросу диалога с Москвой.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.