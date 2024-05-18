В Бишкеке задержали иностранцев после беспорядков

Четверо иностранцев задержаны после ночных беспорядков в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел (ГУВД) города.

«В рамках возбужденного уголовного дела в ИВС ГУВД Бишкека водворены четверо иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Там отметили, что проводятся дальнейшие следственные действия.

В правоохранительных органах отметили, что по итогам беспорядков фактов тяжких телесных повреждений не зарегистрировано. Подчеркивается, что в настоящее время обстановка в Бишкеке стабильная.

До этого Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек.

В ночь на 18 мая в центре Бишкека собралось более тысячи человек после драки местных жителей с иностранцами. В центре Бишкека внутренние войска оцепили улицу, где собрались люди. На место прибыли водометы. Толпа людей собралась после конфликта, произошедшего в хостеле.

Ранее в Казахстане начали задерживать узбеков за правонарушения в России.