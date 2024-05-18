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Конфликт в российском баре закончился поножовщиной

Ura.ru: в Ямало-Ненецком автономном округе ссора в баре закончилась поножовщиной

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Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе ссора двух мужчин в увеселительном заведении закончилась поножовщиной. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Надыме. Между горожанином и мужчиной из Ингушетии произошел словесный конфликт. Для дальнейшего выяснения отношений они вышли на улицу, и там ссора переросла в поножовщину.

В результате житель Надыма получил удар ножом в живот. Его доставили в медицинское учреждение, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прочие детали и обстоятельства, а также причина ссоры мужчин, не уточняются.

Ранее в Дагестане 18-летний юноша изрезал ножом родного брата из-за онлайн-игры.

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