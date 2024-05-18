Российские военные сбили 37 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическую ракету «Точка-У» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные сбили 21 реактивный снаряд HIMARS американского производства, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

Также начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что в течение суток российские военные нанесли огневое поражение по 340 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявлял, что российские военные в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад ВСУ, а также отразили две атаки штурмовых групп противника у населенного пункта Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.