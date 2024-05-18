Автомобиль перевернулся в результате массовой аварии в Москве

Массовая авария, в результате которой перевернулся автомобиль, произошла в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Андропова в районе дома 15 столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП незначительно затруднено», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.

Ранее в Москве на МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.