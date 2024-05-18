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Экс-игрок сборной России объяснил, почему невозможно предсказать чемпиона РПЛ

Экс-футболист Деменко: в РПЛ невозможно предсказать чемпиона

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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге за два тура до конца вообще ничего непонятно.

«До конца вообще ничего непонятно, потому что те матчи, которые мы прогнозировали – эксперты и просто журналисты, – прошли по-другому. Сейчас за два тура точно никаких предпосылок, чтобы делать точные предсказания, нет. Все команды бьются в каждом матче и, в любом случае, дальше будут биться», — считает Деменко.

После 28 туров столичное «Динамо» лидирует, набрав 53 очка, в то время как у проигравшего в предыдущем туре «Зенита» сейчас 51 балл. «Краснодар», также уступивший в 27-м туре «Спартаку», набрал 50 очков. При равенстве очков с «Зенитом» динамовцы будут выше, в то время как с «Краснодаром» у бело-голубых еще есть личная встреча в последнем матче сезона. «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.

Ранее было названо главное открытие сезона в РПЛ.

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