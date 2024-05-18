Названы потери ВСУ в зоне действий группировки «Юг»

«Южная» группировка войск ВС России смогла улучшить положение по переднему краю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 690 солдат и один танк. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах Красногоровки, Константиновки и Нового в Донецкой народной республики», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, украинская армия также лишилась пяти боевых бронированных машин и шести автомобилей.

«Поражены: 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», — добавили в ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T и склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.

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