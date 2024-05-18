Российский боец предположил исход боя между Усиком и Фьюри

Российский боец ММА Вадим Немков предположил, как закончится поединок между чемпионом мира по боксу по версии IBF, WBO и WBA, украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии WBC, британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Я не знаю, если честно, как будет проходить бой. Но, мне кажется, что Усик выиграет поединок решением судей. Он будет более подвижным и будет больше попадать. Думаю, что все будет зависеть, как к бою подойдет Усик. Но у него с настроем проблем нет, так что, победит Усик», — сказал Немков.

Поединок состоится в ночь на 19 мая.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри толкнул Усика на дуэли взглядов.