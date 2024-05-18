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Российские военные взяли под контроль село в Харьковской области

МО: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, российские войска поразили живую силу и технику 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

За сутки были отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лтпцы, Тихое и Волчанск Харьковской области.

За сутки ВСУ потеряли до 150-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

До этого российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли им поражение и отразили 10 контратак в Харьковской области.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов под Харьковом.

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