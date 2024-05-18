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Стали известны подробности о новом гиперкаре Bugatti

Новый гиперкар Bugatti сможет разгоняться до 500 километров в час

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Depositphotos

В 2024 году Bugatti представит новый гиперкар, который впервые в истории французской марки получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает thesupercarblog.com. Машина придет на смену модели Chiron.

Отмечается, что новый гиперкар сможет разгоняться до 500 км/час. Преемник Chiron получит гибридную силовую установку на базе атмосферного двигателя V16. Объем агрегата составит 8,3 л, а суммарная мощность — 1800 л.с.

Подробная информация о модели, включая ее название, будет известна ближе к началу премьеры.

До этого стало известно, что с конвейера завода FAW в китайском городе Яньчэн сошли первые хетчбэки Bestune Pony. Автомобили отправлены покупателям. Bestune Pony оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. Самая простая комплектация Cute Fun Horse оснащена батареей емкостью 9,4 кВт.ч. Она рассчитана на 122 км пробега.

Стоимость автомобиля в Китае — от 28,9 до 34,9 тыс. юаней (от 363,1 до 438,5 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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