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ВС РФ уничтожили склад безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад безэкипажных катеров ВСУ и РЛС IRIS-T

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Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Также в Минобороны сообщили, что российские бойцы за сутки уничтожили в западной части Черного моря и на реке Днепр два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.

Накануне сообщалось, что Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров ВСУ. Морские пехотинцы 810-й отдельной бригады, дислоцированной на Черном море, также ликвидировали позиции и склад Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

Кроме того, Минобороны РФ рассказало, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали наступление РФ под Харьковом прелюдией масштабного продвижения.

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