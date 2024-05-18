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В правящей партии назвали вмешательством в дела Грузии участие в митинге министров Запада

Гарибашвили: участие глав МИД в митинге стало вмешательством в дела Грузии

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РИА Новости

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела Грузии выступление министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси против закона об иностранных агентах. Его слова приводит ТАСС.

Министры прибыли в Тбилиси 15 мая. Они пришли на оппозиционный митинг и выступали там.

«Эти люди выступили на устроенном оппозицией митинге. Как это назвать, если не оскорбительным вмешательством во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление?» — задался вопросом Гарибашвили.

Он назвал красной линией, неприемлемым тот факт, что главы МИД иностранных государств выступили на митинге, поддерживали оппозицию. Гарибашвили подчеркнул, что это не поддержка Грузии, а грубое вмешательство в ее внутренние дела.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее в Грузии обвинили глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в попытке свергнуть власть.

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