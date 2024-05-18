Обращение украинских властей к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории России еще раз доказывает, что ВСУ осознают безысходность своего положения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин «Ленте.ру».

Он напомнил, что все чаще и чаще звучат «бредовые идеи» по эскалации противостояния с РФ.

«Чувство безысходности довлеет в Киеве сейчас», — сделал вывод Карасин.

Он напомнил, что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому украинские власти хотят «заслонить» это событие провокационными слухами, которые, по их мнению, должны помочь им решить вопрос.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам обратил внимание, что ничего конструктивного «от киевского режима ждать не приходится».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.