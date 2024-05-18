Вице-премьер Словакии рассказал, почему Фицо не перевозят в столичную больницу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, однако его состояние остается серьезным, что не позволяет медикам перевести главу словацкого кабмина в больницу в Братиславе. Об этом в рамках пресс-конференции заявил вице-премьер страны, глава МО Роберт Калиняк, его слова приводит РИА Новости.

«Его состояние серьезное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод. Премьер останется здесь», — подчеркнул он.

Калиняк добавил, что Фицо находится в сознании. По оценке политика, в ближайшее время рассчитывать на перевод премьер-министра страны в столичную клинику не приходится. Сейчас Фицо находится в больнице в городе Банска-Бистрица.

До этого сообщалось, что подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд. Стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула прибыл в специальный уголовный суд в городе Пезинок. Транспортировка подозреваемого сопровождалась особыми мерами безопасности.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Фицо перенес новую операцию.