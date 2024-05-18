Жителей Тобольска предупредили о рекордном уровне воды в реке Иртыш

Глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что в Тобольске, Тобольском и Уватском районах ожидаются близкие к рекордным значения уровня воды в реке Иртыш.

«Готовятся встретить воду в Тобольске, Тобольском и Уватском районах. Ожидаем здесь значения, близкие к рекордным», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что волна паводка в реке Иртыш достигла деревни Супринская в Вагайском районе области. Там уровень воды превысил рекордные показатели 2016 и 2017 годов.

Кроме этого, Моор сообщил, что в Вагайском районе продолжается эвакуация жителей, чьи дома попадают в опасную зону.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.