Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили танки, гаубицы М777 производства США и британскую буксируемую гаубицу FН-70. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в сообщении ведомства.

По данным министерства, подразделения группировки «Днепр» атаковали противника в районах населенных пунктов Ивановка, Херсонской области и Работино Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать четыре американские гаубицы М777, буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании и гаубица «Мста-Б».

Накануне стало известно, что российские военные отразили контратаки ВСУ в Харьковской области. Поражение военнослужащим и технике ВСУ было нанесено на территориях населенных пунктов Революционное, Нескучное, Веселое и Липцы. Атаки были отражены в районах Волчанска и Глубокого.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.